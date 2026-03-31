Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 08:50

Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли в Киев

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли в Киев для проведения официальных переговоров, сообщил украинский МИД. Визит направлен на укрепление координации между ЕС и Украиной в текущих условиях.

Программа визита включает обсуждение ключевых вопросов безопасности и дальнейшей поддержки Киева со стороны европейского сообщества.

Сегодня в украинской столице состоится министерское заседание ЕС, — добавили в министерстве.

Ранее МИД Украины признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии беспилотниками ВСУ и принес Хельсинки извинения. Представитель ведомства Георгий Тихий добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил произошедшее с финским коллегой Александром Стуббом.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен ранее заявил, что Каллас подставила Евросоюз. По его словам, ее действия свидетельствуют о нежелании Запада урегулировать конфликт на Украине и втягивают в него США.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.