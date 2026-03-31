Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли в Киев

Глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли в Киев для проведения официальных переговоров, сообщил украинский МИД. Визит направлен на укрепление координации между ЕС и Украиной в текущих условиях.

Программа визита включает обсуждение ключевых вопросов безопасности и дальнейшей поддержки Киева со стороны европейского сообщества.

Сегодня в украинской столице состоится министерское заседание ЕС, — добавили в министерстве.

Ранее МИД Украины признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии беспилотниками ВСУ и принес Хельсинки извинения. Представитель ведомства Георгий Тихий добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил произошедшее с финским коллегой Александром Стуббом.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен ранее заявил, что Каллас подставила Евросоюз. По его словам, ее действия свидетельствуют о нежелании Запада урегулировать конфликт на Украине и втягивают в него США.