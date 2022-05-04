Как с начала спецоперации Донецк живёт без питьевой воды Репортаж корреспондента NEWS.ru

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На следующий день после начала специальной военной операции на Украине в Донецке пропала вода. В большинстве домов её нет ни в кранах, ни в трубах. Особенно тяжёлая ситуация на окраинах города, где жители вынуждены добывать воду самостоятельно или ждать редких поставок, одновременно терпя артиллерийские обстрелы. Российские военные и руководство ДНР называют причиной диверсию украинской стороны. По их словам, целью повреждения насосных станций была попытка максимально осложнить жизнь в ДНР.

Кировский и Петровский районы расположены юго-западнее центра Донецка. За ними заканчивается город, и, если проехать какое-то время на машине, начинается линия фронта. Залпы артиллерийского огня, слышные в Донецке всё время, здесь звучат громче и чаще. Тут чаще гибнут люди, прилетающие с фронта снаряды разрушают здания. Местным жителям вдвойне тяжело, ведь именно их районы столкнулись с самым острым дефицитом воды в Донецке.

Водоснабжение исчезло в столице ДНР 25 февраля после того, как была остановлена одна из насосных станций водоканала «Северский Донец — Донбасс». В местном Минстрое заявляют, что причиной стало «повреждение энергоснабжения в результате боевых действий», не уточняя, что именно произошло. Власти ДНР сообщили, что украинская сторона устроила диверсию, целью которой была попытка максимально осложнить жизнь в республике после начала военной операции.

Жители запасают воду Артем Александров/NEWS.ru

Вода отсутствует не по всему Донецку: в зависимости от района и улицы она может течь по трубам время от времени, очень редко или, если очень повезёт, всегда. Однако в вышеупомянутых районах её практически никогда не бывает, а если воду и подают, то напора хватает только на первый этаж. По словам местных жителей, когда это случается, об этом моментально становится известно всему дому и люди бегут с бутылками в подсобное помещение. Однако большую часть времени им приходится доставать воду самостоятельно.

Питьевую воду большинство предпочитает покупать в магазине, с технической же дела обстоят сложнее. И ту и другую горожанам поставляют власти ДНР: о подвозе в цистернах на заранее обговорённые улицы сообщается на сайте администрации и в городских Telegram-каналах. Правда, по словам местных, часто воду привозят не в то время, поэтому они всегда ищут какие-то иные варианты. Одним из таких для Кировского района стала течь в трубе, протянутой к молочному заводу. На течь обратили внимание из-за образовавшейся лужи. Кто-то из местных присоединил шланг превратив течь в источник технической воды. Это вода заводом, судя по всему, используется для охлаждения своей продукции.

Жители запасают воду Артем Александров/NEWS.ru

У трубы всё время можно увидеть людей с тележками, нагруженными пустыми бутылками.

Приезжали люди из нашего «Водоканала», смотрели, как тут и что, сказали, что надо будет течь заделать. Так местные вышли, чуть вёдрами их не избили и прогнали. В итоге пока вроде не закрывают, — рассказывает одна из женщин, набирающих воду из трубы. — Сделали бы нам лучше кран, чтобы вода не текла всё время, и всем бы было лучше.

Женщина добавляет, что к ним за три месяца с начала боевых действий только один раз привезли техническую и один раз — питьевую воду.

Другая жительница Донецка, ожидая своей очереди к источнику, жалуется, что ей продолжают приходить платёжки за воду, хотя с 25 февраля в доме у неё не было ни капли. 670 рублей стоит холодная вода, горячая — на 30 рублей дороже. Если в квартире не установлен счётчик, то для того, чтобы счета перестали приходить, нужно заполнить специальное заявление, чего она пока ещё не успела сделать.

Я написала заявление в «Водоканал», мне сказали, что в течении месяца они его рассмотрят и дадут ответ, — вторит женщине соседка в очереди за водой. — Какой ответ — я не знаю.

Жители запасают воду Артем Александров/NEWS.ru

Ещё одно пиратское подключение можно обнаружить недалеко — на улице Аравийской. Ситуация с водой в домах там под стать «пустынному» названию улицы: даже на первых этажах напор, если он есть, очень слабый. Однако кто-то сумел кустарным образом вывести трубу через стену местного предприятия на улицу и даже приделал кран.

Если не здесь, то воду нам остаётся набирать в подвале одного из домов, где мужчина с первого этажа вывел шланг на улицу, — говорит местный житель. — Но напор там очень слабый и воду редко подают. Зато власти города нам привозят воду достаточно часто — примерно каждый день.

Жители также рассказывают, что глава ДНР Денис Пушилин ранее обещал провести дополнительную нитку водоснабжения, но пока этого не было сделано и мало кто верит, что когда-то будет. Также местные опасаются разгула болезней из-за отсутствия воды с наступлением жары.

Вода в Донецке отсутствует не только в кранах, но и в батареях, так как выполнить восстановительные работы из-за активных боевых действий не представляется возможным. 26 февраля администрация города решила приостановить централизованную подачу горячей воды. Март и апрель в Донецке выдались холодными и дождливыми, поэтому люди повсеместно ходили внутри помещений в верхней одежде, чаще всего в ней же и спали.

Это вынужденная мера, которая позволила не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей, — объясняют решение об отключении отопления в Минстрое ДНР. — Сейчас вода подается в ряд населенных пунктов в крайне сокращенном режиме. Если раньше потребление воды в Донецке составляло 250–230 тысяч кубов в сутки, то сейчас подаётся порядка 50 тысяч кубов.

Жители запасают воду Артем Александров/NEWS.ru

Администрация города также проводит ряд технических мероприятий, которые позволяют увеличить период времени использования существующих объёмов воды в Макеевском, Горловском и Верхнекальмиусском водохранилищах. При этом в Минстрое отмечают, что даже при экономном расходовании этой воды ее хватит не более чем на месяц.

Ситуация с водоснабжением Донецка и близлежащих населенных пунктов республики находится в очень сложном состоянии. Единственный выход для возобновления водоснабжения в таких населенных пунктах, как Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, это скорейшее освобождение всей территории Донецкой Народной Республики от оккупации, — говорят в Минстрое.

Теперь к этим населённым пунктам добавился ещё и Мариуполь. Город также зависит от подачи воды по каналу «Северский Донец — Донбасс». Судя по всему, вода во все эти населённые пункты может быть возвращена только после того, как на территории, вплоть до Славянска, так или иначе завершатся активные боевые действия.