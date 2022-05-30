Кадыров сообщил о взятии под контроль до 90% Камышевахи

Рамзан Кадыров / Фото Ramzan/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные совместно с силовиками Луганской Народной Республики успешно выполняют поставленные командованием задачи. Он добавил, что ими взято под контроль до 90% территории поселка Камышеваха.

Подразделения российских силовых структур <...> совместно с силовиками ЛНР успешно выполняют поставленные руководством страны задачи по очистке поселка Камышеваха <...>. Действуя единым освободительным фронтом, уже удалось взять под контроль 80–90 процентов территории Камышевахи, — написал Кадыров.

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