Качиньский поддержал идею размещения в Польше ядерного оружия НАТО

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Ярослав Качиньский

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью Radio Polska поддержал идею присоединения Варшавы к программе НАТО Nuclear Sharing и размещения ядерного оружия Альянса на территории страны. Таким образом он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что данный вопрос пока остается открытым.

Качиньский пояснил, что данная тема ранее неоднократно поднималась польской стороной на разных переговорах с США, но ответ Вашингтона был отрицательным. Он предположил, что позиция американской стороны могла теперь измениться.

Если у президента есть информация, которой у меня нет, о том, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим, — сказал политик.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что гипотетическое нанесение Россией ядерного удара по Украине будет расцениваться как прямое нападение на НАТО. Он пояснил, что распространение радиации не ограничится территорией Украины, от нее могут пострадать страны, входящие в Альянс. Поэтому реакция НАТО должна стать сокрушительной и катастрофической для России. В то же время в Пентагоне и Госдепартаменте заявили, что не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.