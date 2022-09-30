Сенатор США: ядерный удар по Украине будет расцениваться как атака на НАТО

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский политик-республиканец Линдси Грэм

В том случае, если Россия нанесет ядерный удар по Украине, это будет расцениваться как прямое нападение на НАТО, заявил в эфире «Голоса Америки» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) сенатор США Линдси Грэм. По его словам, радиация после атаки распространится за пределы Украины, в том числе и внутри государств, которые являются действующими членами Альянса.

С моей точки зрения, использование Россией ядерного оружия в Украине было бы нападением на НАТО. Радиация не ограничивалась бы Украиной, она бы распространялась на части Европы, которые находятся под флагом НАТО. Поэтому если этот день когда-нибудь произойдёт (а я молюсь и надеюсь, что этого не случится), это должно рассматриваться НАТО и, в частности, США как нападение России на само НАТО, — сказал сенатор.

По его мнению, если на Украине произойдет ядерный удар, реакция стран НАТО должна стать сокрушительной и катастрофической для России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.