Кабмин Литвы попросит сейм ввести ЧП на границе с Польшей из-за мигрантов

Правительство Литвы намерено попросить сейм с 10 декабря ввести чрезвычайное положение на границе с Польшей из-за ситуации с мигрантами, сообщает агентство Reuters. Как пояснили в кабмине, введение ЧП станет частью мер по предотвращению незаконного ввоза беженцев.

Правительство Литвы заявило в среду, что оно обратится к парламенту страны с просьбой объявить ЧП на границе с Польшей с 10 декабря, — говорится в сообщении.

9 ноября парламент Литвы ввёл режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Он вступил в силу с 10 ноября и будет действовать в течение месяца.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африке на границе с Белоруссией. В настоящее время на границе скопилось несколько тысяч беженцев.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководство Евросоюза приняло решение утроить средства, предоставляемые Латвии, Литве и Польше для охраны границ, до €200 млн. Вильнюс уже получил €37 млн в рамках экстренной поддержки.

В конце октября Литва приступила к строительству барьера на границе с Белоруссией. Его высота составит четыре метра, а протяжённость — 400 км. Первый участок длинной в 100 км должен быть возведён к концу апреля 2022 года. Материалы для преграды доставляются в Литву из Нидерландов и Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, после того как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ситуация с беженцами обострилась 8 ноября, когда они начали штурмовать кордон.