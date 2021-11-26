Стало известно, какую сумму ЕС выделит Прибалтике и Польше на охрану границ

Руководство Евросоюза приняло решение утроить средства, предоставляемые Латвии, Литве и Польше для охраны границ, до €200 млн. Вильнюс уже получил €37 млн в рамках экстренной поддержки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году, — заявила она на пресс-конференции в Вильнюсе.

Ранее глава МВД Латвии Мария Голубева заявила, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо ужесточить. По её словам, на подобные меры нужно пойти из-за того, что именно белорусский лидер организовал искусственный поток мигрантов. Глава ведомства назвала санкции способом долгосрочного воздействия на политические режимы, подобные выстроенному в Белоруссии.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон ранее заявила, что президент Белоруссии ведёт себя с мигрантами как «туроператор без лицензии» — продаёт им дорогие турпакеты в ЕС, которые затем сами собой исчезают по прибытии. Она возложила ответственность за созданный кризис на границе на президента и власти республики.

26 ноября Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить мигрантов, находящихся на границе, в Германию. По его словам, в этом случае миграционный кризис будет решён. Он назвал поляков «обезумевшими», а беженцам пообещал не политизировать их проблемы и не мешать желанию двигаться на Запад.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ситуация с беженцами обострилась 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.