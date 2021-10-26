Литва начала возводить четырёхметровый забор на границе с Белоруссией
Анна Акимова
Анна Акимова
15:12, 27 октября 2021
Фото: Julius Kalinskas via imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Литва начала строительство четырёхметрового барьера на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию EPSO-G, которая возводит конструкцию. Накануне сообщалось, что литовская армия продолжает охранять границу.
По планам властей, первые 100 километров барьера доставят к границе в ноябре и декабре. Материалы производят в Польше и Нидерландах.
Эта секция должна быть завершена к 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.
Как сообщает LRT, протяжённость стены должна достигать 400 километров. Латвия намерена добиться финансирования проекта Евросоюзом.
Ранее стало известно, что военнослужащие Литвы продолжат охранять границу с Белоруссией. По словам главы Минобороны страны Арвидаса Анушаускаса, при необходимости им разрешено применять оружие.
Ситуация на границе двух стран ухудшилась из-за нарастающего потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть через Белоруссию в Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности сдерживать поток нелегалов из-за санкционных ограничений Запада.