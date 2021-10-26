Литва начала возводить четырёхметровый забор на границе с Белоруссией

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Корни скептического настроя украинцев в отношении вакцинации нужно искать в том, что Россия ведёт с Киевом «информационную войну», считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с Российской Федерацией. И мы чётко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему...