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Литва начала возводить четырёхметровый забор на границе с Белоруссией

15:12, 27 октября 2021
Литва начала возводить четырёхметровый забор на границе с Белоруссией Фото: Julius Kalinskas via imago-images.de/Global Look Press
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Литва начала строительство четырёхметрового барьера на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию EPSO-G, которая возводит конструкцию. Накануне сообщалось, что литовская армия продолжает охранять границу.

По планам властей, первые 100 километров барьера доставят к границе в ноябре и декабре. Материалы производят в Польше и Нидерландах.

Эта секция должна быть завершена к 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Как сообщает LRT, протяжённость стены должна достигать 400 километров. Латвия намерена добиться финансирования проекта Евросоюзом.

Ранее стало известно, что военнослужащие Литвы продолжат охранять границу с Белоруссией. По словам главы Минобороны страны Арвидаса Анушаускаса, при необходимости им разрешено применять оружие.

Ситуация на границе двух стран ухудшилась из-за нарастающего потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть через Белоруссию в Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности сдерживать поток нелегалов из-за санкционных ограничений Запада.

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