Известный дизайнер умер в 46 лет Дизайнер и креативный директор бренда Moschino Давиде Ренне умер в 46 лет

Фото: IOS/Global Look Press/Keystone Press Agency

Давиде Ренне

Креативный директор итальянского модного бренда Moschino Давиде Ренне скончался в возрасте 46 лет, сообщил бренд в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Смерть наступила 10 ноября в Милане, где дизайнер должен был представить новую коллекцию одежды.

Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано его забрала. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло, — заявил исполнительный председатель правления Moschino Aeffe Массимо Ферретти.

Ренне приступил к обязанностям креативного директора Moschino с 1 ноября 2023 года. Предшественником его в этой должности был Джереми Скотт. До своего перехода в Moschino Давиде Ренне проработал более двух десятилетий на должности главного дизайнера женской одежды в Gucci.

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