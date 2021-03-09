Издание Le Point констатировало поражение ЕС в гонке вакцин

https://static.news.ru/photo/1fb29786-80e8-11eb-add5-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Евросоюз проиграл в гонке вакцин от COVID-19. Ни одна из его стран не входит в число наиболее успешных производителей вакцин. Об этом написал журналист Люк де Бароше в своей статье, опубликованной французским изданием Le Point.

Он отметил, что США, Россия, Великобритания, Китай и Индия смогли спрогнозировать текущую ситуацию и подготовиться к ней, создав вакцины и мощности для их производства. Это принесёт им геополитические дивиденды.

Евросоюз, в свою очередь, промедлил и теперь вынужден платить за свою неорганизованность ростом смертности от COVID-19, отсрочкой возвращения к нормальной жизни и отставанием от американской и китайской экономик.

Де Бароше сделал акцент на том, что Китай в настоящее время продал порядка 80 млн доз вакцин, Индия — 25 млн, Россия поставляет свой препарат «Спутник V» в страны по всему миру. В то же время он укорил Запад за эгоизм, указав, что Штаты зарезервировали для себя большую часть производимой вакцины, а ЕС установил экспортный контроль.

К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту, — написал Де Бароше.

Как писал NEWS.ru, регулятор ЕС изучит соответствие российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» действующим в ЕС стандартам. Эксперты ведомства примут решение, опираясь исключительно на итоги научных исследований. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом критику российских препаратов на Западе. Он также призвал не политизировать ситуацию вокруг вакцин.