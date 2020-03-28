https://static.news.ru/photo/0db0b42e-712f-11ea-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: dbn

Жители Италии сообщают, что у них заканчиваются деньги в связи с необходимостью не покидать свой дом. Люди не получают выплат от Фонда гарантирования выплаты зарплаты, а те, кто работал руками, не могут выполнять заказы.

Некоторые посетители магазинов пытаются воровать продукты, передаёт Huffington Post. В ситуацию приходится вмешиваться силовикам.

Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом, — рассказала жительница города Бари.

Итальянец из Палермо жалуется, что у его семьи совсем не осталось денег. По его словам, трудно будет пережить даже следующую неделю.

Как писал NEWS.ru, 27 марта Италия вслед за Соединёнными Штатами перегнала Китай по числу заражённых коронавирусом — там выявили 86,5 тысячи случаев. Пандемия COVID-19 унесла более 10 тысячи жизней в стране.

Появившийся в КНР коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек почти во всех странах. Погибли около 29 тысяч пациентов, выздоровели 135 тысяч.