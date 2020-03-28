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Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, несмотря на то, что недавно был инфицирован COVID-19 и самоизолировался. Об этом заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Премьер продолжает руководить действиями правительства. Правительство абсолютно едино в том, как бороться с вирусом. Нет никаких пробелов в структуре правительства, — цитирует РИА Новости министра по вопросам бизнеса Алока Шарму,...