Пандемия коронавируса COVID-19 унесла более 10 тысячи жизней в Италии, передают власти республики.
Число погибших от пневмонии, вызываемой вирусом, увеличилось на 899 за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Анджело Боррелли.
Страна лидирует по количеству смертей — каждый третий инфицированный пациент умер в Италии.
Как писал NEWS.ru, 27 марта Италия вслед за Соединёнными Штатами перегнала Китай по числу заражённых коронавирусом — там выявили 86,5 тысячи случаев.
Появившийся в КНР коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек почти во всех странах. Погибли около 29 тысяч пациентов, выздоровели 135 тысяч.
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