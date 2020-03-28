Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Пандемия коронавируса COVID-19 унесла более 10 тысячи жизней в Италии, передают власти республики.

Число погибших от пневмонии, вызываемой вирусом, увеличилось на 899 за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Анджело Боррелли.

Страна лидирует по количеству смертей — каждый третий инфицированный пациент умер в Италии.

Как писал NEWS.ru, 27 марта Италия вслед за Соединёнными Штатами перегнала Китай по числу заражённых коронавирусом — там выявили 86,5 тысячи случаев.

Появившийся в КНР коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 616 тысяч человек почти во всех странах. Погибли около 29 тысяч пациентов, выздоровели 135 тысяч.

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