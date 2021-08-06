Италия вводит СOVID-пропуска для разных категорий населения

Италия вводит для сотрудников школ, преподавателей вузов и студентов специальный CОVID-пропуск — так называемый green pass. Об этом сообщил глава Минздрава страны Роберто Сперанца.

По словам Сперанцы, ведомство изо всех сил стремится к тому, чтобы учебные занятия могли безопасно возобновиться в сентябре. Именно для этого и вводятся пропуска.

Этим постановлением мы вводим обязательный green pass для всего школьного персонала. Те же меры применяются и для университетов, здесь green pass предусмотрен не только для сотрудников, но и для студентов. Мы хотим создать наилучшие условия для восстановления работы с очным присутствием людей, — сообщил министр здравоохранения.

В свою очередь руководитель министерства образования Патрицио Бьянки отметил высокий уровень вакцинации среди работников школьных коллективов: привились до 90% работников.

По словам министра, учителям, не прошедшим вакцинацию, предлагается сдать один тест для выявления коронавируса. Если они его не делают в течение пяти дней, трудовые отношения приостанавливаются.

Новые меры вступают в силу в Италии в сентябре, в начале учебного года.

С 6 августа в стране вводится обязательное предъявление COVID-пропуска для посещения баров и ресторанов, музеев, выставок, кино, театров, ярмарок, бассейнов, стадионов и публичных мероприятий.

Кроме того, Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолёты, суда и паромы, межрегиональные автобусы.