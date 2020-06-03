Италия откроет границы для туристов из Европы

https://static.news.ru/photo/0c1c9c1a-a58f-11ea-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия с 3 июня 2020 года открывает границы для туристов из государств Европы и возобновляет сообщение между регионами страны. Рим отменил соблюдение 14-дневного карантина по приезде в республику из ЕС.

Ограничения сняты для граждан ЕС и Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для гостей из Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, передаёт портал The Local.

Международные перелёты возобновят Милан, Рим и Неаполь. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, страна осознанно идёт на риск новой вспышки коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По состоянию на 3 июня 2020 года в республике выявили свыше 233 тысяч заболевших. Умерло более 33 тысяч граждан. Около 160 тысяч жителей исцелились.

В мире, по последним данным, более 6,3 млн инфицированных COVID-19, свыше 380 тысяч погибли и более 2,7 млн выздоровели.

В РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заражённых. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений недуга. За сутки умерли 178 граждан. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Испания планирует открыть границы для иностранных туристов с июля 2020 года. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.