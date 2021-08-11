Беспрецедентная жара накроет Италию и Испанию

Синоптики предупредили, что Испанию и Италию ждёт беспрецедентная жара. Столбики термометров поднимутся до 48 градусов по Цельсию. Об этом сообщает NRK со ссылкой на метеоролога Криса Фоукса.

На этой неделе ожидается сильное повышение температуры в Средиземноморском регионе. Со стороны Северной Африки на Италию и Испанию надвигается волна тепла. Данной погодной ситуации способствовало очень высокое атмосферное давление над Средиземным морем.

Фоукс не исключает высокой вероятности пожаров. В странах, где ожидается погодная аномалия, население получило предупреждение о мерах предосторожности при экстремальных температурах. Последний рекорд жары в регионе был установлен в 2007 году, когда термометр показал температуру 46,9 градуса по Цельсию.

Ранее в Организации Объединённых Наций (ООН) предрекли климатический апокалипсис. Там считают, что изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Эти сведения основаны на анализе более 14 тысяч точечных исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия.