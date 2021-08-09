Нет пути назад: в ООН предрекли климатический апокалипсис

Климатические изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Такая нетипично эмоциональная для официальных документов фразеология содержится в докладе Межправительственной группы по климатическим изменениям (IPCC), работающей под эгидой ООН. Шестой по счёту отчёт IPCC обнародован в понедельник, в 12 часов по московскому времени (документ имеется в распоряжении NEWS.ru).

Нынешний четырёхтомный доклад основан на анализе более 14 тысяч точечных исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия. По оценкам климатологов, оптимистические сценарии тают на глазах — с той же скоростью, как полярные льды.

Если и эти данные не вынудят правительства резко сократить выбросы парниковых газов, то непонятно, что ещё должно для этого произойти, — с ноткой отчаяния пишут учёные.

Предыдущий доклад IPCC был опубликован в 2013 году. Первый документ группа опубликовала в 1992 году. За прошедшие после доклада № 5 восемь лет экологи отметили стабильный рост количества и площадей лесных пожаров, частоты наводнений и увеличение среднегодовых температур.

Christoph Hardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нынешнее лето с катастрофическими пожарами в Сибири, Греции, США, наводнениями в Крыму и Краснодарском крае наглядно иллюстрирует тенденцию на перетекание более-менее предсказуемых природных явлений в хаотический разгул стихии с экстремальными проявлениями — сочетаниями жары и засухи с наводнениями и ураганами.

Авторы доклада № 6 обречённо пишут, что по ряду позиций точка невозврата уже пройдена, и даже если человечество перестанет утеплять свою планету прямо сегодня, нормализация по этим критериям произойдёт только через несколько сотен «и даже тысяч» лет. Таким критерием, к примеру, является подъём уровня Мирового океана, остывание которого до предкризисных температур займёт не одну тысячу лет.

Доклад IPCC несколько драматизирует ситуацию, но это сделано сознательно, поскольку он предназначен в том числе для использования в качестве руководства к действиям на всемирной климатической конференции, которая должна пройти в Глазго в ноябре, говорит климатолог Владимир Семёнов.

Термин «климатический хаос», который введён в этом документе, — не более чем фигура речи, призванная создать у читателей ощущение безотлагательности решений по его предотвращению. В научном же лексиконе такого понятия не существует. То есть хотя количественное нарастание тревожных тенденций неоспоримо, качественно ситуация в 2021 году не отличается от ситуации, когда публиковался предыдущий доклад. Владимир Семёнов заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

Как утверждает учёный, текущую ситуацию с климатом неверно охарактеризовать как «хаос», потому что это слово подразумевает непрогнозируемость, а с предсказаниями климатических явлений наука пока худо-бедно, но справляется.

Саммит в шотландском Глазго, на который приглашены представители 196 стран, станет поворотным событием в усилиях человечества по спасению Земли от её превращения во вторую Венеру. Провал саммита будет означать, что время окажется упущенным безвозвратно.

Таким провалом станет любой исход конференции, на которой не будут приняты обязательные для её участников меры по ограничению роста температуры на планете в пределах не выше 1,5 градуса. На сегодня среднегодовые температуры превышают пороговые значения на 1,2 градуса. Однако экстраполяция отмечаемых сейчас темпов потепления, если они не будут обращены вспять, даёт к концу XXI века цифру в 2,0 градуса, что сделает климатические изменения необратимыми.

Тем не менее заранее понятно, что сформировавшаяся в 2002 году на климатическом саммите в Йоханнесбурге группа из более чем 70-ти стран предпочитает утонуть через полвека, чем умереть от голода уже завтра. Эта группа, включающая в основном (но не исключительно) слаборазвитые страны, с момента подписания в 2015 году Парижских соглашений по климату совершенно откровенно шантажирует более развитые страны, применяя тактику уличного грабителя — «кошелёк или жизнь».

Страны «семидесятки» указывают, что глобальное потепление и предлагаемые мировым сообществом инструменты его торможения ставят третий мир перед выбором без выбора. Если более благополучные государства хотят, чтобы их менее успешные соседи присоединились к общему делу, богатые должны оплачивать бедным те затраты и потери, которые неизбежно влекут за собой стратегии уменьшения выброса тепличных газов.

Vasilis Rebapis via imago-images.de/Global Look Press

Такие стратегии для отсталых стран означают консервацию экономической и социальной отсталости, на что, разумеется, их правительства пойти не могут даже перед угрозой глобальной катастрофы. Катастрофа предстоит где-то в будущем (и нет стопроцентной уверенности, что климатические изменения в самом деле вызваны антропогенной деятельностью), а кушать хочется всегда.

Причём Парижские соглашения критикуют не только ряд развивающихся стран, но и Турция, Бразилия, Саудовская Аравия, Кувейт, Белоруссия и Россия. А США вообще покинули Парижское соглашение.

Драматическая терминология, которая использована в шестом докладе IPCC, задействована предумышленно, чтобы «психологически обработать» правительства стран — участниц предстоящего климатического саммита и сделать их уступчивее и договороспособнее при обсуждении исполнения Парижских соглашений, — говорит Семёнов, который также является замдиректора Института физики атмосферы РАН.

О том, что национальные правительства в самом деле надо время от времени «пугать», свидетельствуют итоги предыдущей, Мадридской конференции, состоявшейся в 2019 году. Тогда её участники так и не смогли найти общие подходы к достижению так называемой углеродной нейтральности — уравнивания к 2050 году объёмов выбросов парниковых газов с природной способностью их поглощать.

Главным недостатком Парижских соглашений эксперты называют то, что они полностью полагаются на добрую волю его участников. Никаких санкций за их неисполнение в документах не предусмотрено.

Стабильный рост температуры Земли отмечается с начала ХХ века. Процесс был запущен с отметки на 0,2 градуса ниже, чем отмечалось в XIX веке. На нулевые отметки среднегодовые температуры вышли к 1975 году и с тех пор только возрастают.