https://static.news.ru/photo/6715db48-c1ad-11e9-beb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Borg/Xinhua/Global Look Press

Мадрид предложил судну Open Arms испанской неправительственной организации Proactiva с мигрантами на борту войти в один из портов страны. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Испании.

Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес приказал сегодня разрешить порту Альхесирас принять судно Open Arms, на котором находятся более 100 мигрантов и которое находится у итальянского острова Лампедуза, — приводит сообщение ТАСС .

Соответствующее решение Санчес принял в связи с чрезвычайной ситуацией на борту после двух недель плавания.

Судно Open Arms, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи беженцам, спасло большую часть мигрантов в водах Средиземного моря более двух недель назад. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 15 августа заявил, что принять у себя мигрантов готовы Германия, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния и Франция.

Как писал News.ru, 17 августа власти Италии позволили 27 несовершеннолетним мигрантам c судна Open Arms сойти на берег острова Лампедуза. Это произошло вопреки желанию ультраправого вице-премьера и главы МВД страны Маттео Сальвини.