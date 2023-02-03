Испанец женился на двух мигрантках, чтобы те получили ВНЖ

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Житель Испании женился на двух женщинах в течение нескольких месяцев, чтобы те могли получить вид на жительство, сообщает The Olive Press. Таким образом он заключил брак с мигранткой из Колумбии, а затем с уроженкой Гвинеи. По оценке властей, от каждой из женщин испанец мог получить до €2 тысяч.

Житель Испании заключил женился на каждой из женщин в разных дворцах бракосочетания, которые не имели общих баз данных. Чиновники, которые рассматривали заявление мигрантки из Гвинеи на получение ВНЖ обратили внимание на то, что имя ее мужа ранее использовали в заявлении его первой жены. Полиция арестовала испанца. Правоохранители также предъявили ему обвинение в двоеженстве и узурпации прав иностранных граждан

В ходе расследования мужчина признался, что не вступал со своими женами в отношения, а на брак с ними пошел только ради материальной выгоды. Правоохранители также выяснили, что ранее обвиняемый привлекался к ответственности за жестокое обращение и сексуальное насилие.

Ранее в Новосибирске мигранта-многоженца задержали за фиктивный брак. 35-летний иностранец пошёл на него ради разрешения на временное проживание в России, а затем женился на другой женщине у себя на родине. Сотрудники подразделения по вопросам миграции добились аннулирования его документов, а затем депортировали мужчину.