Мигранта-многоженца задержали в Новосибирске за фиктивный брак

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мигранта-многоженца задержали в Новосибирске за фиктивный брак, сообщает «Сиб.фм». 35-летний иностранец пошёл на него ради разрешения на временное проживание в России, а затем женился на другой женщине у себя на родине.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции добились аннулирования документов, а затем мужчину пришлось депортировать, так как он не спешил возвращаться домой. Также полицейские выяснили, что вторая супруга мигранта тоже находится в России незаконно. Её привлекли к административной ответственности, и женщина уехала из страны.

К ответственности привлекли и гражданина, предоставившего ей жильё.

22 марта стало известно, что в совете Духовного управления мусульман России собираются принять фетву (заключение) о многожёнстве в условиях современной России. Это поможет урегулировать отношения, если мужчина заключает ещё один религиозный брак, объяснил муфтий Ильдар Аляутдинов.

Русская православная церковь выступила против инициативы муфтиев ввести многожёнство в мусульманских регионах России. По словам главы синодального отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, подобная практика нарушает установленные богом законы.