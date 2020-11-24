Исландия будет выдавать обеспеченным туристам долгосрочные визы

Власти Исландии намерены выдавать долгосрочные визы состоятельным гражданам других стран, планирующим посетить эту страну. Это должно стать одной из мер поддержки туристического бизнеса и привлечения туристов на более длительный срок.
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Так, фрилансеры, работающие на зарубежные компании, смогут получить визу сроком на шесть месяцев. Для этого они должны подтвердить трудовые отношения с работодателем и иметь ежемесячный доход более $7360, а также оформить медицинскую страховку.
Это попытка привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там, — заявила экс-член парламента Исландии Аста Гудрун Хельгадоттир.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в США начнёт действовать экспериментальная программа по визовым залогам. По ней жители ряда стран, среди которых Иран и Сирия, смогут получить неиммиграционные визы после уплаты определённого залога.