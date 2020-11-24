Исландия будет выдавать обеспеченным туристам долгосрочные визы

https://static.news.ru/photo/12cd25e6-2e67-11eb-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Власти Исландии намерены выдавать долгосрочные визы состоятельным гражданам других стран, планирующим посетить эту страну. Это должно стать одной из мер поддержки туристического бизнеса и привлечения туристов на более длительный срок.

По данным издания Travel and Leisure, доходы туристической индустрии в Исландии в 2020 году сократились на 79% от показателей 2019 года. Получение долгосрочной исландской визы может побудить состоятельных туристов проводить больше времени в этой стране, что, в свою очередь, будет стимулировать экономику.

Так, фрилансеры, работающие на зарубежные компании, смогут получить визу сроком на шесть месяцев. Для этого они должны подтвердить трудовые отношения с работодателем и иметь ежемесячный доход более $7360, а также оформить медицинскую страховку.

Это попытка привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там, — заявила экс-член парламента Исландии Аста Гудрун Хельгадоттир.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США начнёт действовать экспериментальная программа по визовым залогам. По ней жители ряда стран, среди которых Иран и Сирия, смогут получить неиммиграционные визы после уплаты определённого залога.