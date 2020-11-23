Власти США запускают экспериментальную программу по выдаче виз

https://static.news.ru/photo/916aa9f2-2db1-11eb-a273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

В США начнёт действовать экспериментальная программа по визовым залогам. По ней жители ряда стран, среди которых Иран и Сирия смогут получить неиммиграционные визы после уплаты определённого залога.

Целью экспериментальной программы является оценка практической реализации внесения, обработки и погашения визовых залогов в координации с министерством внутренней безопасности, — говорится в сборнике официальных документов американского правительства, сообщает ТАСС.

Власти хотят оценить нагрузку на правительственные учреждения и выявить любые практические проблемы, связанные с визовыми залогами.

Программа начнёт действовать с 24 декабря 2020 года и завершится 24 июня 2021 года. Ей смогут воспользоваться для деловых и туристических поездок иностранцы из государств, которые чаще других нарушают разрешённые сроки пребывания в США. Им будет возвращаться залог после отъезда из страны в срок. Речь идёт о гражданах Анголы, Афганистана, Ирана, Йемена, Лаоса, Либерии, Судана, Чада и других государствах.

Сумма залога может составлять от $5 тысяч до $15 тысяч. Окончательное решение будут принимать представители американского консульства. В некоторых случаях дипломаты смогут не брать залог с иностранца, в зависимости от обстоятельств, связанных с предоставлением визы.

В США считают, что программа станет дипломатическим средством, которое побудит правительства иностранных государств принять необходимые меры для своевременного выезда граждан с территории США.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп осложнил переезд в США. Визы и грин-карты не будут выдаваться, как минимум до конца года.