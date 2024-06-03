Инженер усомнился в целесообразности отказа Финляндии от русской ж/д колеи Инженер Клочихин: отказ Финляндии от русской ж/д колеи потребует огромных затрат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переход Финляндии с русской на европейскую железнодорожную колею потребует огромных затрат и повлечет за собой проблемы с транспортом, заявили опрошенные РБК эксперты. По их мнению, это указывает на политизированность такого решения.

Полная реконструкция железнодорожной сети может занять несколько лет, и в это время движение поездов будет остановлено или значительно ограничено. Это может привести к серьезным экономическим потерям, особенно для транспортных и логистических компаний, — пояснил инженер-проектировщик Иван Клочихин, эксперт по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

С ним солидарен председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“», первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский. Он отметил, что при переходе не миновать «серьезных убытков». Так они прокомментировали новость о том, что министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне сообщила о необходимости для Финляндии перейти с колеи, выбранной во то время, когда страна была в составе России (1524 мм), на европейскую (1435 мм). Разница между ними составляет примерно 8,5 см.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией после введения закона о депортации просителей убежища. Премьер-министр Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi напомнил о необходимости принимать такие решения с осторожностью.

Говоря о словах Хяккянена относительно открытия границы с Россией, сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил, что страна могла столкнуться с серьезными экономическими потрясениями. При этом для Москвы решения Хельсинки уже не имеют принципиального значения.