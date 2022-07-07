Инфляция на Украине в июне выросла до 20%

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За первый месяц лета инфляция на Украине выросла до 20,1%. Наибольшее влияние на уровень инфляции в стране оказало подорожание топлива и продуктов питания, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По данным нового макроэкономического обзора НБУ, больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты питания, — написал парламентарий.

Он также отметил, что из продовольствия наиболее заметно в цене выросли овощи, рыба, крупы, макароны и молочная продукция.

Ранее экономист и аналитик Евгений Иванов предсказал стремительное подорожание продуктов на Украине. По его словам, тенденция к обнищанию страны прослеживается уже давно, а ее ВВП практически не вырос за все годы независимости.

В апреле Всемирный банк спрогнозировал сокращение украинской экономики на 45%. При этом было отмечено, что падение ее ВВП будет зависеть от продолжительности российской спецоперации.