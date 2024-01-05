Индия выяснит, как ее снаряды могли попасть на Украину ET: служба безопасности Индии расследует возможность попадания снарядов к ВСУ

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Индии расследует возможность попадания на Украину артиллерийских снарядов индийского производства, сообщает The Economist Times (ET). Ранее Москва выразила Нью-Дели свои опасения по поводу боеприпасов калибра 155 мм, которые украинская сторона могла получить через Европу.

Индия не является страной, которая поставляет снаряды на Украину. В связи с этим местная служба безопасности подозревает, что третья сторона отправила боеприпасы ВСУ. В ведомстве предполагают, что поставка могла быть осуществлена через Словению или Польшу.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели не поставляет Украине артиллерийские боеприпасы. Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что ВСУ используют индийские снаряды.

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывал, что арсеналы украинской армии истощены. По словам бойца, его бригада сидит на «диете боеприпасов».

Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на показания ряда украинских военных сообщало о большой нехватке артиллерийских боеприпасов в ВСУ. В связи с дефицитом снарядов подразделения вынуждены отменять запланированные атаки.