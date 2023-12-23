Острая нехватка боеприпасов вынуждает ВСУ отменять атаки WP: нехватка артиллерийских боеприпасов вынуждает ВСУ сокращать число атак

Фото: МО Украины

Украинская армия испытывает нехватку артиллерийских снарядов, сообщает ряд военных ВСУ. Как передает The Washington Post, некоторые подразделения находятся в условиях вынужденной отмены запланированных атак.

Так, собеседник WP из 128-й горно-штурмовой бригады, силы которой сосредоточены в Запорожье, рассказал о существовании определенного лимита боеприпасов на одну цель. Например, минометная позиция предполагает расход не более пяти — семи снарядов.

Нельзя выиграть войну только на мотивации. Должно быть какое-либо численное преимущество, но с оружием и системами вооружений становится только хуже и хуже, — заявил он.

Военный из 148-й артиллерийской бригады, указал на существенную разницу в запасе снарядов после перемещения с Запорожья на восток. Он отметил, что раньше подразделение могло расходовать в день 50–90 боеприпасов, а сейчас — 10–20.

Что можно сделать с 10 снарядами в день? — задается вопросом военный.

В то же время находящиеся на фронте бойцы ВСУ рассказали WP, что не наблюдают нехватки боеприпасов у России. Издание утверждает, что Москве удалось преодолеть определенный эффект западных санкций в производстве оружия.

Ранее стало известно о ракетном ударе ВСУ по школе и детскому саду в Каланчакском районе Херсонской области. Об атаках украинской стороны рассказал глава областного правительства Андрей Алексеенко.

