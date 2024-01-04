Власти Индии ответили на сообщения об отправке боеприпасов на Украину МИД Индии опроверг отправку артиллерийских снарядов на Украину

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Индия не поставляла Украине артиллерийские боеприпасы, заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал во время брифинга в Нью-Дели. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вооруженные силы Украины пользуются произведенными в Индии снарядами, передает ТАСС.

Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли, — сообщил Джайсвал.

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии ранее сообщил, что арсеналы ВСУ истощены. По его словам, военные сидят «диете боеприпасов».