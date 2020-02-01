Самолёт с эвакуируемыми из китайской Ухани гражданами Германии приземлился в Хельсинки, хотя должен был сесть в Москве для технической остановки.
В это время пассажиры не покидают авиалайнер. Меняется только экипаж. На борту находятся 126 человек. Они направляются во Франкфурт,
К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Первые признаки коронавируса появляются лишь через 14 суток после заражения, а не спустя пару дней, как в случае с гриппом или ОРВИ.
У больного 2019-cNoV наблюдаются лихорадка, сухой кашель, одышка и общая слабость. Однако пациенты с данным диагнозом не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути.
Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.
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