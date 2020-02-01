https://static.news.ru/photo/6f2b1c5e-44fb-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Team_Luftwaffe/twitter.com

Самолёт с эвакуируемыми из китайской Ухани гражданами Германии приземлился в Хельсинки, хотя должен был сесть в Москве для технической остановки.

В это время пассажиры не покидают авиалайнер. Меняется только экипаж. На борту находятся 126 человек. Они направляются во Франкфурт, передаёт финская газета Helsingin Sanomat. Берлин сейчас проводит операцию по эвакуации граждан ФРГ из Ухани.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Первые признаки коронавируса появляются лишь через 14 суток после заражения, а не спустя пару дней, как в случае с гриппом или ОРВИ.

У больного 2019-cNoV наблюдаются лихорадка, сухой кашель, одышка и общая слабость. Однако пациенты с данным диагнозом не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.