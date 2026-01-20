Атака США на Венесуэлу
«Гвоздь в крышку гроба»: в Германии запаниковали из-за Совета мира по Газе

FT: в Германии опасаются влияния Совета мира по Газе на международное право

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Германии выражает серьезную обеспокоенность в связи с инициативой США создать Совет мира по сектору Газа, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, в Берлине опасаются, что эта структура может нанести удар по устоявшейся системе международного права.

Один из представителей правительства Германии, чьи слова приводит издание, отметил, что Совет мира по Газе может стать «последним гвоздем в крышку гроба международного права в том виде, в каком мы его знаем». По информации FT, власти ФРГ, первоначально рассчитывавшие присоединиться к проекту, теперь видят в нем угрозу.

Их беспокоят широкие полномочия совета, выходящие за рамки Газы и потенциальные финансовые обязательства. Кроме того, в Берлине озабочены ролью президента США Дональда Трампа в качестве главы новой структуры, которая, по сути, станет конкурентом ООН, пишет газета.

Ранее портал Axios сообщил, что Совет мира, который предлагает создать Трамп, не будет ограничиваться только Газой. Глава Белого дома пригласил в совет 58 лидеров, причем некоторые союзники Вашингтона увидели в этом попытку организовать конкурирующую структуру Совета безопасности ООН.

