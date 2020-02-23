Из-за того что число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, увеличивается в Ломбардии день ото дня, занятия во всех местных учебных заведениях прекращены.
Постановление подписал губернатор этой северной итальянской области Аттилио Фонтана.
Приостановить всю учебную деятельность — как в детских садах, так и школах, а также на мастер-классах, профессиональных курсах, курсах повышения квалификации, —
цитируетдокумент ANSA.
Ранее в Ломбардии перестали работать университеты.
Как писал NEWS.ru, Фонтана сообщил о подтвердившихся 89 случаях заражения только в Ломбардии и отметил, что во всей Италии больных уже должно быть больше сотни.
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