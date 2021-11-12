Группа мигрантов прорвалась через границу на территорию Польши
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:30, 12 ноября 2021
Фото: mon_gov_pl/twitter.com
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Появилась информация о том, что группа мигрантов прорвалась на территорию Польши через КПП «Брузги» на белорусско-польской границе. Они движутся вдоль польского заграждения, сообщил Sputnik Беларусь.
Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки<...>, польская полиция снимала всё на видео, — написали в Telegram-канале агентства.
В связи с инцидентом польская сторона не исключила прекращения работы ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией, о чём сообщил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач.
В течение последних нескольких дней более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока подошли непосредственно к разделительной полосе между Белоруссией и Польшей. Среди мигрантов значительное количество детей и беременных женщин.
Официальная Варшава назвала это «крупнейшей попыткой массового силового проникновения» и усилила охрану границы.
Тысячи мигрантов продолжают находиться в палаточном лагере и не оставляют намерения прорваться через забор из колючей проволоки, чтобы попасть на территорию ЕС.
Ранее стало известно, что Польша стягивает к границе дополнительную военную технику. Об этом рассказал постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. По словам дипсотрудника, в рамках подписанных договорённостей о Союзном государстве были приняты меры и сейчас российские ВКС вместе с белорусскими патрулируют границы.
Медицинский работник белорусских погранвойск оказывает помощь беженке с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы под контролем белорусских военнослужащих во время получения гуманитарной помощи
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы у костра возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Мужчины несут деревья для костра в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
На втором плане – польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину с ребёнком
Виктор Толочко/РИА Новости
Женщина с ребёнком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе