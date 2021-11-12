Группа мигрантов прорвалась через границу на территорию Польши

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Появилась информация о том, что группа мигрантов прорвалась на территорию Польши через КПП «Брузги» на белорусско-польской границе. Они движутся вдоль польского заграждения, сообщил Sputnik Беларусь.

Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки<...>, польская полиция снимала всё на видео, — написали в Telegram-канале агентства.

В связи с инцидентом польская сторона не исключила прекращения работы ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией, о чём сообщил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач.

В течение последних нескольких дней более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока подошли непосредственно к разделительной полосе между Белоруссией и Польшей. Среди мигрантов значительное количество детей и беременных женщин.

Официальная Варшава назвала это «крупнейшей попыткой массового силового проникновения» и усилила охрану границы.

Тысячи мигрантов продолжают находиться в палаточном лагере и не оставляют намерения прорваться через забор из колючей проволоки, чтобы попасть на территорию ЕС.

Ранее стало известно, что Польша стягивает к границе дополнительную военную технику. Об этом рассказал постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. По словам дипсотрудника, в рамках подписанных договорённостей о Союзном государстве были приняты меры и сейчас российские ВКС вместе с белорусскими патрулируют границы.