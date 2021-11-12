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Группа мигрантов прорвалась через границу на территорию Польши

11:30, 12 ноября 2021
Группа мигрантов прорвалась через границу на территорию Польши Фото: mon_gov_pl/twitter.com
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Появилась информация о том, что группа мигрантов прорвалась на территорию Польши через КПП «Брузги» на белорусско-польской границе. Они движутся вдоль польского заграждения, сообщил Sputnik Беларусь.

Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки<...>, польская полиция снимала всё на видео, — написали в Telegram-канале агентства.

В связи с инцидентом польская сторона не исключила прекращения работы ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией, о чём сообщил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач.

В течение последних нескольких дней более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока подошли непосредственно к разделительной полосе между Белоруссией и Польшей. Среди мигрантов значительное количество детей и беременных женщин.

Официальная Варшава назвала это «крупнейшей попыткой массового силового проникновения» и усилила охрану границы.

Тысячи мигрантов продолжают находиться в палаточном лагере и не оставляют намерения прорваться через забор из колючей проволоки, чтобы попасть на территорию ЕС.

Ранее стало известно, что Польша стягивает к границе дополнительную военную технику. Об этом рассказал постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. По словам дипсотрудника, в рамках подписанных договорённостей о Союзном государстве были приняты меры и сейчас российские ВКС вместе с белорусскими патрулируют границы.

Медицинский работник белорусских погранвойск оказывает помощь беженке с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы под контролем белорусских военнослужащих во время получения гуманитарной помощи

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы у костра возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Мужчины несут деревья для костра в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

На втором плане – польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину с ребёнком

Виктор Толочко/РИА Новости

Женщина с ребёнком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

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