Постпред Белоруссии в ООН: «Ситуация на границе накалена»

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил о том, что ситуация на белорусско-польской границе, к которой близлежащие страны начали стягивать военную технику, накалённая. По словам дипломата, малейшая ошибка или пресловутый человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям. Об этом Рыбаков заявил РИА Новости. До этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил, что со стороны Польши к белорусской границе подходит военная техника с боевым оружием крупного калибра.

Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией, — сказал Рыбаков.

По словам дипсотрудника, в рамках подписанных договорённостей о Союзном государстве были приняты меры, и сейчас российские ВКС вместе с белорусскими патрулируют границы.

Сегодня на совещании президент дал указание министру обороны о том, чтобы Белоруссия адекватно реагировала на усиление военного компонента по ту сторону границы и в Польше, и на Украине, и в других государствах. Президент подчеркнул, что мы ни коим образом не хотим нагнетания обстановки. Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка могут привести к крайне трагическим последствиям, — добавил Рыбаков.

Дипломат также отметил, что объединённые российско-белорусские силы на границе не являются инструментом устрашения кого-либо.

Поэтому было сказано, что мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы, в том числе и с помощью Вооружённых сил Белоруссии совместно с Вооружёнными силами России в рамках нашего сотрудничества в Союзном государстве, — подчеркнул он.

Государственный пограничный комитет Белоруссии 8 ноября заявил о том, что масштабная группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки направилась к белорусско-польской границе. Вечером того же дня поступило сообщение, что ситуация с беженцами на этом участке продолжает оставаться крайне напряжённой. На тот момент перед польскими заграждениями на линии границы находилось более двух тысяч беженцев, в том числе немалое количество женщин и детей. Со стороны Польши силовиками были предприняты шаги по недопуску мигрантов на свою территорию, а те, в свою очередь, предпринимали попытки пробраться сквозь заграждения.

Согласно последним данным, в Литве, Латвии и Польше растёт число задерживаемых нелегальных мигрантов. Они попадают в страны через границу с Белоруссией. В результате власти Белоруссии обвинили в создании миграционного кризиса. Президентом Польши на приграничных с Белоруссией территориях был введён режим ЧП, к патрулированию границы привлечены армия и полиция.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». В администрации лидера государства было предложено решение, согласно которому руководителям стран Евросоюза необходимо начать диалог с официальным Минском с целью разработки дорожной карты, которая позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам.