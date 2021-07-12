Минск предложил ЕС выход из ситуации с беженцами

Руководителям государств Евросоюза необходимо начать диалог с официальным Минском с целью разработки дорожной карты, которая позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. Такое мнение в интервью ОНТ высказала замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. По её словам, к решению проблемы также должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев.

Мне кажется, руководителям сопредельных государств — Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации <...> и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, — отметила Чуприс.

Она также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков в отношении беженцев.

Ранее зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян и лидер организации «Езиды Урала» Георгий Асоев рассказали, что на белорусско-польской границе развивается миграционный кризис. По их словам, людей, стремящихся в Евросоюз, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны. Есть случаи, когда переход в Польшу женщины оплачивают интимом.

Как сообщил заместитель государственного секретаря в МИД Польши Павел Яблоньский, в Белоруссию приехали около 20 тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз, и их число ежедневно растёт. По его словам, ещё четыре-пять тысяч беженцев находятся у границы. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что эта цифра гораздо меньше.