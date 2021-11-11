В Польше назвали число прибывших в Белоруссию мигрантов

В Белоруссию приехали около 20 тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз, и их число ежедневно растёт. Об этом заявил в интервью газете El Pais заместитель государственного секретаря в МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, ещё четыре-пять тысяч беженцев находятся у границы. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что эта цифра гораздо меньше.

По словам дипломата, количество нелегальных мигрантов растёт с каждым днём. Они покупают путёвки с помощью белорусских туристических агентств.

Мы видим, что их количество растёт, поэтому кризис продлится как минимум несколько дней, — сказал Яблоньский.

Он отметил, что полторы-две тысячи беженцев находятся под стражей на территории Польши.

Как сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, на польско-белорусской границе в лагере по состоянию на утро 11 ноября находились 1790 беженцев, ещё 322 Польша пыталась вытеснить на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также к границе были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда назвал происходящее беспрецедентной массированной гибридной атакой со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможности остановки движения через границу.