Греция продлила решение по россиянам до 8 марта

https://static.news.ru/photo/22c5de0a-6650-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До 8 марта 2021 года будет действовать решение Греции по въезду россиян. В страну смогут попасть только 500 граждан РФ и только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Кроме подтверждения отсутствия вируса необходимо иметь с собой ваучер с подтверждением брони гостиницы, а также провести семь дней на карантине.

Решение о въезде россиян продлевается с 22 февраля 2021 года до 06:00 (7 уста по мск) 8 марта 2021 года, — цитирует ТАСС совместное межминистерское решение.

Греция решила впускать россиян в страну в сентябре 2020 года. Позднее решение продлевалось несколько раз.

Ранее въезд на Кипр для российских туристов отложен до 1 апреля. Такое решение приняли власти острова. Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ на Кипре сообщили, что перенос России в «зелёную», «оранжевую» или «красную» категории, открывающие доступ для туристов, отложен.

При этом Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны в зависимости от эпидемиологической обстановки.