Власти Кипра отложили открытие границ для российских туристов до 1 апреля

https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Въезд на Кипр для российских туристов отложен до 1 апреля. Такое решение приняли власти острова.

По данным «Интерфакса», в посольстве РФ на Кипре сообщили , что перенос России в так называемую зелёную, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, отложен до 1 апреля.

При этом Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

С 1 марта РФ будет относиться к так называемой серой категории, при которой въезд на Кипр смогут осуществлять только отдельные категории граждан. Сейчас это могут сделать граждане Кипра и те, кто имеет вид на жительство в стране, а также родственников.

Ранее на Кипре планировали открыть въезд для граждан 56 стран с 1 март. В это число входила и Россия. Предполагалось, что все страны будут разделены на три категории, в зависимости от ситуации с коронавирусом. При этом в зелёную зону должны были войти все страны Евросоюза, в оранжевую — страны Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — прочие страны из списка, включая РФ. Пассажирам из этой категории стран, чтобы попасть на Кипр, необходимо пройти тестирование на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета и сразу после прилёта. Об этом писал NEWS.ru.