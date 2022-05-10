Греческое посольство в Киеве возобновит работу В МИД Греции заявили, что посольство страны в Киеве возобновляет работу

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Посольство Греции в Киеве, спустя время после начала спецоперации России на Украине возобновляет свою работу, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление греческого МИДа. Отмечается, что посольство обеспечено всем необходимым персоналом для начала работы.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство ранее было вынуждено прекратить свою работу из соображений безопасности в связи с началом спецоперации России на Украине. Теперь посольство снова открывается «с необходимым персоналом».

Посольство совместно с Генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также этническим грекам на Украине. Отмечаем, что совет греческим гражданам, содержащийся в сообщениях МИД от 14 и 22 февраля, остается в силе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Греции готовили отправку вооружения на Украину ещё до того, как Россия начала проводить специальную военную операцию на территории Украины, говорится в расследовании газеты Dimokratia. По данным издания, официально решение об отправке оборонной техники было принято 27 февраля в ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой Минобороны Никосом Панайотопулосом и начальником Генштаба Константиносом Флоросом.