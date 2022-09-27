«Готовы на все»: политолог о решении ФРГ отказаться от Октоберфеста Политолог Сосновский: отказ от Октоберфеста говорит о готовности ФРГ пойти на все

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Возможное закрытие фестиваля Октоберфест в целях экономии электроэнергии свидетельствует о том, что Германия готова пойти на все в противостоянии России, рассказал политолог ИА SM.News Александр Сосновский. По его словам, для немцев это — все равно что отказаться от собственной семьи, ведь Октоберфест для них — национальный символ.

Закрыть Октоберфест... это такой символ сегодняшней, да и не только, исторической Германии, что если ради этой псевдопобеды над Россией Германия готова отказаться от Октоберфеста, то я делаю страшный вывод: значит, они готовы на всё, — отметил эксперт.

Как считает Сосновский, ситуацию с отказом немцев от фестиваля можно сравнить с отказом от пожилых родителей, на содержание которых не хватает денег. Эксперт убежден, что в стране царит нехорошая и подозрительная обстановка.

Октоберфест — это ежегодно проводимый в Мюнхене фольклорный фестиваль, он является самым большим народным гуляньем в мире. За свою историю традиция прерывалась лишь из-за тяжких бедствий. Например, из-за эпидемии холеры в XIX веке, из-за Первой и Второй мировых войн, а также из-за пандемии коронавируса.

Ранее в разных городах Германии прошли многотысячные протесты против экономической политики властей, которая, как считают критики, обернулась газовым кризисом. Как отмечает агентство dpa, число протестующих в одной только земле Мекленбург — Передняя Померания за неделю выросло вдвое — до 10 500 человек.