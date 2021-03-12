Голосовавших за Харьковские соглашения депутатов Рады допросят силовики

https://static.news.ru/photo/47901108-83e4-11eb-85ad-96000091f725_660.jpg Подписание Харьковских соглашений, 2010 год Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) вызовет на допрос экс-депутатов Верховной рады VI созыва, голосовавших в 2010 году за ратификацию так называемых Харьковских соглашений. В документах обговаривались условия пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, рассказал 13 марта 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. По его словам, невозможно оставить без внимания, почему и как прошла процедура одобрения Харьковских соглашений, «последствия которых ощущаются на Украине и сейчас».

Как сообщили в пресс-центре СБУ, следователи изучат обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года». Кроме того, будет перепроверено соблюдение регламента и процедур во время утверждения документа депутатами Верховной рады.

Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения. Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им, — рассказал Данилов в эфире телеканала «Украина».

Ратификация бумаг парламентом Украины состоялась 27 апреля 2010 года. Поддержали проект 236 народных избранников. Среди них: один из самых богатых граждан страны Ринат Ахметов, спикер Рады на тот момент Владимир Литвин, генпрокурор Святослав Пискун, министр иностранных дел Леонид Кожара, лидер Компартии Украины Пётр Симоненко, премьер Анатолий Кинах, руководитель ЦИК Украины Сергей Кивалов, мэр Киева Александр Омельченко и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.