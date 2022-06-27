Голландцы начали выселять украинских беженцев в приюты

Фото: Paulo Amorim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы в Нидерландах

Муниципалитеты в Нидерландах начали готовиться к тому, что в местных приютах летом начнется новый наплыв украинских беженцев, пишет издание NU.nl. В статье отмечается, что многие голландцы собираются на лето в отпуска, они не хотят оставлять украинцев у себя дома на время своего отъезда.

Кошка отправляется в пансионат, а украинцы — в приют, да, это суровая реальность, — заявил один из участников процесса приема беженцев.

По данным издания, только в одном из голландских регионов на текущий момент в местных семьях проживают порядка 1200 беженцев с Украины. Уже появились те семьи, которые спрашивают власти, есть ли возможность где-то разместить украинцев на летний период. В некоторых случаях гостей просто оставляют в приютах, а сами уезжают на отдых.

Как рассказывают представители голландских властей, многие граждане решили оказать украинцам помощь, не осознавая до конца, к каким последствиям это может привести. В итоге люди стали собираться в отпуск и совершенно не хотят, чтобы украинцы оставались одни в их доме.

Как ранее сообщали в ООН, начиная с 24 февраля текущего года в европейские государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. Переселяются украинцы и в Россию — на территорию РФ уже приехали больше 1,3 миллиона человек.

Ранее обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала в своей статье, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Публицист отметила, что энтузиазм британцев угас из-за продолжительности конфликта на Украине. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания.