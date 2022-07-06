«Глубочайший кризис»: политолог о прекращении поставок российского газа Политолог Пискорский предупредил о последствиях для ЕС нехватки российского газа

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Потенциальное прекращение поставок российского газа в Европу уже привело к глубочайшему кризису, заявил «Народным Новостям» польский политолог Матеуш Пискорский. По его словам, развитие многих европейских стран и, в частности, Германии теперь стоит под вопросом.

Из-за потенциального прекращения российских поставок газа, у нас получился глубочайший кризис. Не совсем понятно, что будет дальше. В частности, непонятен вопрос развития экономики не только Германии, но и других стран, поскольку они так или иначе зависят от ФРГ. Существует угроза с точки зрения политических и экономических интересов всей Европы, а не только экономики Германии, которая занимает ведущую роль, — предупредил Пискорский.

Политолог считает, что Берлину придется искать выход из сложившегося энергетического кризиса. Он напомнил, что в Германии наибольшим весом обладают политические элиты, лоббирующие интересы промышленности. А для них, заметил Пискорский, крайне важны бесперебойные поставки дешевого газа.

Ранее глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономнее расходовать электричество на фоне прекращения поставок угля и газа из России. Гавин отметил, что в первую очередь поляки могут ощутить на себе нехватку газа. Но речь идет и об угле, поскольку Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков этого ресурса в европейские страны.