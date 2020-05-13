Главный санитарный врач Уэльса не рекомендует носить маски

https://static.news.ru/photo/4054785c-950b-11ea-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Уэльса не обязаны носить маски в общественных местах. Они могут начать скупать предметы, которые предназначены для врачей, из-за чего появится дефицит этих товаров. Такое мнение высказал главный санитарный врач региона Фрэнк Атертон.

Я не рекомендую обязательное ношение маски всеми, кто выходит из дома. Это должно быть делом личного выбора, — заявил эксперт.

По его словам, «любой человек с симптомами респираторной инфекции должен оставаться дома», а не использовать маску, чтобы выйти из дома. Кроме того, не все могут позволить себе ежедневные траты на перчатки и другие товары. Это может обернуться дискриминацией некоторых групп населения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте здравоохранения Москвы пояснили, как перчатки и маски защищают от коронавируса — они являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека.