Главный санитарный врач Уэльса не рекомендует носить маски

Жители Уэльса не обязаны носить маски в общественных местах. Они могут начать скупать предметы, которые предназначены для врачей, из-за чего появится дефицит этих товаров. Такое мнение высказал главный санитарный врач региона Фрэнк Атертон.
Я не рекомендую обязательное ношение маски всеми, кто выходит из дома. Это должно быть делом личного выбора, — заявил эксперт.
По его словам, «любой человек с симптомами респираторной инфекции должен оставаться дома», а не использовать маску, чтобы выйти из дома. Кроме того, не все могут позволить себе ежедневные траты на перчатки и другие товары. Это может обернуться дискриминацией некоторых групп населения,
Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте здравоохранения Москвы пояснили, как перчатки и маски защищают от коронавируса — они являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека.
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