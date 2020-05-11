Московские власти объяснили, как перчатки и маски защищают от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d98669c-941b-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся воздушно-капельным и контактным путями, поэтому маски и перчатки являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека. Кроме того, при использовании средств индивидуальной защиты психологически сложнее трогать лицо руками, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава, ссылаясь на слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Подчёркивается, что в настоящее время ношение масок и перчаток обязательно с учётом динамики заражения населения Москвы. Горожане и гости столицы продолжают ходить в магазины и пользоваться общественным транспортом. У многих, отметил Тяжельников, болезнь проходит без симптомов, и они, сами о том не зная, могут заразить других людей.

Я настоятельно рекомендую не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих. Даже минимальный риск может повлечь за собой необратимые последствия, — цитирует сообщение эксперта «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, проверка соблюдения требования столичных властей носить в общественном транспорте комплекты индивидуальной защиты начата утром 12 мая контролёрами ГКУ «Организатор перевозок».

В транспорте за соблюдением правил следят контролёры, а на станциях и в поездах в проверке принимают участие сотрудники полиции.