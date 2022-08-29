Глава Запорожской ВГА сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем Глава Запорожской ВГА Балицкий: возможную аварию на ЗАЭС можно сопоставить с Чернобылем

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запорожская АЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможную аварию на ЗАЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных можно будет сопоставить по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Выброс радиоактивных веществ может произойти на сотни километров, отметил он в беседе с РИА Новости.

В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме, — подчеркнул Балицкий.

Он считает, что авария на ЗАЭС станет катастрофой для всей Европы из-за размеров станции. Под ударом радиации окажутся и Крымский канал, и Черное море.

Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция — самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать, — констатировал Балицкий.

Ранее стало известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Киев обстрелами Запорожской АЭС способствует срыву визита экспертов МАГАТЭ на территорию станции. По ее словам, СМИ широко распространили заявления пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика о ситуации на ЗАЭС, однако «не сказали ни слова об источнике угрозы» — вооруженных формированиях Украины.