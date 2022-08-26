Захарова: Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев обстрелами Запорожской АЭС способствует срыву визита экспертов МАГАТЭ на территорию станции. По ее словам, СМИ широко распространили заявления пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика о ситуации на ЗАЭС, однако «не сказали ни слова об источнике угрозы» — вооруженных формированиях Украины, которые постоянно обстреливают ядерный объект.

Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона способствует прибытию специалистов МАГАТЭ на объект и обеспечению их безопасности. Дипломат выразила надежду, что руководство ООН «направит свою энергию на то, чтобы предотвратить угрозы ядерной и физической безопасности, создаваемые Киевом».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поездка представителей агентства на ЗАЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на объект обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.