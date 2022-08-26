В МАГАТЭ допустили постоянное присутствие ее экспертов на станции Гендиректор МАГАТЭ Гросси: поездка сотрудников организации на ЗАЭС положит начало присутствию экспертов на станции

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Рафаэль Гросси

Поездка представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в интервью радиостанции RFI. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Это сложная миссия. Уже сама поездка экспертов через зону военных действий является непростым делом. Поэтому необходимо обеспечить условия безопасности. Это нужно сделать в координации между двумя странами. Мы должны также рассчитывать на поддержку ООН, — заявил Гросси.

Помимо этого, гендиректор МАГАТЭ обозначил несколько задач, которые стоят перед делегатами организации. Гросси подчеркнул, что специалистам необходимо определить параметры миссии, а также установить «постоянное присутствие агентства на месте».

Ранее стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии хочет посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября. До начала спецоперации РФ МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на станцию для проведения первой за 16 лет оценки безопасности. Миссия должна была продлиться две недели.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.