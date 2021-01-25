Глава сектора по ЧС МВД Сербии умер от новой коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/462402dc-5eed-11eb-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Предраг Марич Фото: Медиа центр Белград

Руководитель сектора по ЧС МВД Сербии Предраг Марич скончался от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ведомство, отвечающее в республике за пожарную, спасательную службу и другую деятельность ЧС, 56-летний мужчина возглавлял с 2007 года.

Накануне смерти его интубировали, передаёт РТС. 28 декабря 2020 года у него нашли COVID-19. Первое время симптомы почти не беспокоили. Однако в январе состояние ухудшилось. Коллегам и гражданам страны Марич запомнился постоянным личным присутствием на работе и на месте различных бедствий, включая разрушительные наводнения 2014 года.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки являлись лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Сербии и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о поставках в страну в общей сложности двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Они будут осуществляться партнёрами РФПИ в Индии, КНР, Южной Корее и других странах.