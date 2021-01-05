Россия поставит в Сербию 2 млн доз препарата «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/fde96dcc-5014-11eb-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

↵Правительство Сербии и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте препарата.

РФПИ и правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну 2 миллионов доз вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Вакцинация населения против коронавируса препаратом «Спутник V» началась в Сербии сегодня, — говорится в сообщении.

Первые вакцины «Спутник V» были доставлены в Сербию 30 декабря. Применение препарата было одобрено без дополнительных клинических испытаний в стране. Поставки российской вакцины в Сербию будут осуществляться партнёрами РФПИ в Индии, КНР, Южной Корее и других странах. В общей сложности соглашение позволит обеспечить вакцинацию порядка 1 млн жителей.

Россию и Сербию связывают давние партнёрские отношения, и мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину «Спутник V» для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью, — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Сербии 24 декабря. Первые 4875 доз препарата Pfizer — BioNTech были доставлены в Белград и направлены в институт вирусологии и вакцин «Торлак». В этом месяце планируются более крупные поставки.

Как сообщал NEWS.ru, более 1 млн россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили уже более чем из 50 стран.