Глава Ryanair заявил о неточности расшифровки переговоров с пилотом

https://static.news.ru/photo/05824f0e-bfa0-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Майкл О'Лири Фото: wikimedia.org

Министерство транспорта Белоруссии предоставило неточную и неправдивую расшифровку переговоров диспетчера и пилотом самолёта Ryanair. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири. Он выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко от 26 мая. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам главы авиакомпании, у пилота не было иного выбора, кроме как развернуть борт в сторону Минска.

Что ему и посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза нахождения взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки, — заявил О'Лири.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения в прессе о якобы причастности России к вынужденной посадке борта Ryanair в Минске. Там заявили, что ни одно российское ведомство или служба не имеют к произошедшему никакого отношения.