Глава Народной милиции ЛНР заявил о закреплении военных сил на реке Донец

Силы Народной милиции ЛНР высадились на противоположном берегу реки Донец, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Нармилиции Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР.

Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит. Мы продолжаем освобождать свою землю, — сказал он.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что части Народных милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооружённых сил. По его словам, ополченцы прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной обороны ВСУ. Сейчас группировки ЛНР и ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

Политолог Владимир Корнилов ранее заявил, что после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик они смогут сосуществовать на границе с Украиной и без мирного договора, как это делали РФ с Японией после Второй мировой войны. Он заявил, что у ЛНР и ДНР есть чётко установленные границы, которыми являются административные границы Донецкой и Луганской областей.