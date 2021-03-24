Глава Минобороны Румынии случайно обнародовал секретную информацию

https://static.news.ru/photo/8d327ffa-8ca6-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/NicolaeCiuca

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретную информацию. Он выложил в соцсетях фотографию, на которой были видны данные доступы к колл-центру военного ведомства.

Чукэ рассказал в Facebook о своём визите в Академию наземных сил в Сибиу и сопроводил запись фотографиями. Как отмечает местный телеканал Digi24, на одном из кадров оказались видны данные доступа к счетам и видеоконференция, а также номера телефонов, которые используют сотрудники колл-центра Минобороны в Сибиу. Фотография была удалена спустя несколько часов, но этого времени хватило для того, чтобы копии снимка распространились в Интернете.

Как только стало известно об этой ситуации, мы связались с командой, управляющей официальной страницей министра. Уведомляем, что никаких попыток доступа к данным колл-центра не было, все пароли были немедленно изменены, — приводит телеканал заявление пресс-службы Минобороны.

Сам Чукэ пока не комментировал ситуацию. Также неизвестно, последуют ли какие-нибудь санкции в отношении его сотрудников за публикацию секретной информации.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель компании — производителя электромобилей Tesla американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения, что его электрокары могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране мира. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что китайские власти планируют ограничить использование Tesla военными из-за возможных угроз национальной безопасности.